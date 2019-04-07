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وزير القوى العاملة: تنسيق مع "إلحاق العمالة" لتوفير فرص عمل جديدة للشباب

الأحد، 07 أبريل 2019 04:37 م
وزير القوى العاملة: تنسيق مع "إلحاق العمالة" لتوفير فرص عمل جديدة للشباب محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب إسلام سعيد
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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن الفترة القادمة يجب أن تشهد تنسيقا بين الوزارة وشعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة، لتوفير فرص عمل للشباب المصريين فى بعض الأسواق الجديدة.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الشعبة اليوم الأحد لمناقشة سبل جديدة لتوفير فرص عمل جديدة، وأضاف سعفان أن المرحلة الأخيرة تشهد تقليص نسبة البطالة بالسوق المصري وهو ما نتمناه أن يستمر بالتنسيق فيما بين الوزارة والشعبة مشيدا بدور الشعبة في البحث عن توفير فرص عمل جديدة.

 

 بدوره، قال حمدى أمام رئيس الشعبة، إن مؤتمر "التأهيل والتدريب من أجل التوظيف نحو فتح أسواق عمل جديدة لعمالتنا المصرية" ، والشعبة تسعى إلى محاربة الشركات الوهمية وتوعية الشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج للتعامل فقط مع الشركات المرخصة قانونًا وتخضع لإشراف ورقابة وزارة القوى العاملة.

 وأشار إلى أن تأهيل وتدريب العمالة المصرية هما السبيلان الوحيدان لفتح أسواق عمل جديدة في إفريقيا وآسيا في المستقبل القريب.


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