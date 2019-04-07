وزير البترول لقناة أمريكية: تصدير الغاز يمنح مصر قوة فى سياستها الخارجية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت قناة CNBC الأمريكية إن القاهرة من المتوقع أن تصبح مصدرة للغاز بنهاية 2019، وشهدت البلاد اهتماما واسعا بإمكاناتها فى الغاز الطبيعى، لاسيما بعد نجاح حقل ظهر.

وأشارت القناة الاقتصادية الأمريكية إلى أن شركة استشارات الطاقة وود ماكينزى وصفت هذا بنهضة مصر المذهلة فى مجال الغاز، وتقدر أن الحقول الحالية بها احتياطى يقدر بـ 61 تريليون متر مكعب، مع توقعات باكتشاف 45 تريليون متر مكعب أخرى.

وفى مقابلة أجرتها القناة مع وزير البترول طارق الملا، قال إن هدف مصر بأن تصبح مصدرة للغاز بنهاية هذا العام سيقويها من الناحية السياسية، مشددا على فرص النمو التى تتولد من منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم إطلاقه مؤخرا.

وأشار الملا، فى المقابلة التى جاءت خلال مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العالمى للبحر المتوسط وشمال أفريقيا فى العاصمة الأردنية عمان، إنه لا يمكن إنكار أننا لو أننا قادرين على أن تكون لنا الطاقة الخاصة بنا، فإن هذا سيعطينا بعض، ليس الاستقلال، ولكن دعونا نقول بعض القوة والميزة.

وأكد الملا أن مصير كل دولة بيدها، لكنها تعتمد على ما لديها، ولو أننا لدينا الموارد، فيمكننا أن نلعب بذكاء، وبالطبع ستكون أداة أو كارت يمكن اللعب به فى السياسة بالتأكيد.

وتابع الملا قائلا: عندما نتحدث عن منتدى غاز شرق المتوسط، أقول إننا سنشكل معا محور الطاقة، فمصر لن تكون أبدا قادرة على أن تكون المحور (وحدها)، لكنها ستكون كذلك مع الدول المجاورة والحلفاء والشركاء، فنحن نكمل بعضنا فى هذا المجال.