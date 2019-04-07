وزيرة الهجرة: "الشعب المصرى غيور على بلده ولما بيشتغل بيشتغل"

كتب محمود راغب

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن مصر تمر بمرحلة هامة فى تاريخها، موضحة أن الشعب المصرى غيور على بلده ولما بيشتغل بيشتغل.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مؤتمر الإطلاق الرسمى لمؤسسة "مصر تستطيع" ، الذى تنظمة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بمشاركة 3 وزراء، أن هناك حوالى 14 مليون مصرى فى الخارج و100 مليون فى الداخل، مشيرة إلى أن مؤسسة مصر تستطيع كانت حلم، قائلة "علماء مصر محبين لوطنهم الأم ومهما حصلوا على تكريمات بالخارج يبقى تكريم وطنهم الأم له طعم آخر".

يشارك فى المؤتمر الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والعالم المصرى هانى عازر، وعدد من خبراء مصر بالخارج، وعدد من رؤساء الجامعات.