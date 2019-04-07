ننشر كراسة شروط الأراضى الأكثر تميزا المطروحة من قبل الإسكان فى 13 مدينة

كتب أحمد حسن

ينشر "اليوم السابع" كراسة شروط الأراضى الأكثر تميزا التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 13 مدينة جديدة، بمساحات تتراوح من 450 متر وحتى 1200 متر.

وطبقا لكراسة الشروط طرحت وزارة الإسكان عدد 891 قطعة أرض بمدن " اكتوبر والقاهرة الجديد والشيخ زايد والشروق والعبور ودمياط الجديدة و15 مايو وبدر والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وأسوان الجديدة وبرج العرب الجديدة".

وبدأت وزارة الإسكان اعتبارا من اليوم استقبال الراغبين فى الحجز من خلال الموقع الإلكترونى، وتسجيل بياناتهم تمهيدا لدفع مقدمات الحجز الخاصة بكل قطعة.