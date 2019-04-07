نادية تطلب النفقة: طليقى ميعرفش شكل أولاده ويرفض الإنفاق عليهم منذ 8 سنوات

كتبت أسماء شلبى

أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالحصول على مجمل النفقة الخاصة بها وطفليها والبالغة 155 ألف جنيه، بعد امتناعه مطلقها عن أدائها منذ 8 سنوات، إثر خلافات نشبت بينهما دفعته لهجرها والسفر إلى السعودية بعد 3 أشهر من زواجهما وحملى فى توأم حيث تركنى معلقة.

وأوضحت "نادية.ب.ر" التى حصلت على الطلاق للضرر بعد عامين من هجره لها:" بعد سفره اكتشفت حملى بطفلين توأم وراسلته طلبا للصلح والعودة أو إرسال دعوة للعيش برفقته ولكنه رفض وهددنى بالخطر على حياتى إذا حاولت اللجوء للقضاء واستصدار أحكام قضائية".

وأضافت نادية " أنجبت الطفلين ولم يراهم هو أو أى من أفراد أسرته بل ورفضوا تسجيلهما باسمه لأدخل فى صراع قانونى لإثبات نسبهما والحصول على الطلاق للضرر ".

وتابعت:" لم يرسل لى زوجى طوال هذه السنوات أى أموال رغم الأحكام الصادرة بحبسه وإلزامه بالدفع وانقطعت أخباره وبعد 3 سنوات أرسل لى دعوة لحضور حفل زفافه".

واستطردت: شكوت لأقاربه لعلهم يدفعوه للتواصل مع طفليه ويعترف بهما فأرسل بلطجية أقدموا على تكسير باب الشقة وطردى منها كونها ملك زوجى، وبعدها عمل زوجى توكيل لوالده ورفع ضدى دعوى طرد من الشقة، ولم استطيع تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بسبب سفره مع زوجته الثانية خارج مصر،ليلاحقنى أهله للتنازل عن حقوقى ويقومون بتكسير أثاث منزلى وتحريض السكان لمنعى من العودة للشقة بعد اتهامى بارتكاب أفعال مخلة.