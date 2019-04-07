نائب وزير الزراعة: نستهدف تحصين 2.8 مليون رأس أبقار ضد مرض الجلد العقدى

كتب عز النوبى

واصلت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، وبالتنسيق مع عدة وزرات والمحافظين ومديريات الطب البيطرى، أعمال الحملة القومية لتحصين الأبقار ضد الجلد العقدى بجميع المحافظات والتي ستنتهى أول مايو المقبل، حيث أن الحملة موجهة إلى فصيلة الأبقار فقط.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الحملة القومية للتحصين تستهدف فصيلة الأبقار ومن المستهدف تحصين 2.8 مليون رأس، وتعد حملة التحصين حفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة انتاج اللحوم والالبان والتصدى للأمراض الوبائية.

وناشدت منى محرز في تصريحات لـ"اليوم السابع"، جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية " الابقار" ضرورة الاستجابة لتلك الحملة وتقديم ماشيتهم الى التحصين، مؤكدة توفير جميع التحصينات والمستلزمات وتوفير سن بيطرى لكل حيوان، ومنع استخدام اى سن لأكثر من حيوان، وهدف الحملة الحفاظ على الأبقار.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة ، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، إن خطة الدولة من أعمال التحصين تستهدف تحصين جميع قطعان الماشية لاحتواء أى من الأمراض والسيطرة عليه، وهذا ما تم بالفعل، ونواصل الحملات ونوفر كل التسهيلات والتوعية الإرشادية التى تضمن تحقيق أهداف الحملة فى حماية الثروة الحيوانية المصرية من تهديدات الأمراض الوبائية، بالتنسيق بين الأجهزة البيطرية والأجهزة المحلية.