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مميش: عبور 48 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن

الأحد، 07 أبريل 2019 11:09 ص
مميش: عبور 48 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد عبور 48 سفينة، بحمولة 3.1 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO  SLIBBING  GEMINI بحمولة  212 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى الصين  .
 
وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة ) ، بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لناقلة الغاز الطبيعى التى ترفع علم جزر المارشال BU SAMRA ، بحمولة 166 ألف طن قادمة من قطر ، ومتجهة إلى المملكة المتحدة  .
 
 

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