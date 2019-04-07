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الأحد، 07 أبريل 2019 10:27 م
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مقتل 4 من طالبان بينهم قائد بالحركة فى غارة جوية وسط أفغانستان

الأحد، 07 أبريل 2019 10:15 م
مقتل 4 من طالبان بينهم قائد بالحركة فى غارة جوية وسط أفغانستان غارة جوية _ صورة أرشيفية
كابول /أ ش أ/
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لقى أربعة من مسلحى حركة (طالبان) -بمن فيهم قائد بالحركة- مصرعهم، فى غارة جوية شنتها قوات التحالف فى إقليم لوجار وسط أفغانستان.

وأوضح فيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغانى -فى بيان أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية اليوم الأحد- أن قوات التحالف شنت الغارة على ضواحى عاصمة إقليم لوجار، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة عناصر من (طالبان)، بمن فيهم قائد بالحركة يُدعى الملا أمين جول.

ومن جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية -ومن بينها (طالبان)- على هذه الأنباء حتى الآن.

يُشار إلى أن إقليم لوجار من بين الأقاليم المضطربة نسبيًا فى المناطق الوسطى من أفغانستان، كما ينشط مسلحو (طالبان) فى بعض المناطق النائية منه، وعادة ما يحاولون شن هجمات ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.

 


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مقتل 4 من طالبان

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