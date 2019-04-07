مقتل وإصابة 50 مسلحا من طالبان فى معارك مع القوات الأفغانية

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة أكثر من 50 مسلحا من حركة طالبان فى سلسلة غارات جوية أفغانية دولية مشتركة استهدفت تجمعاتهم فى إقليم بادجيس بشمال غرب البلاد، والذى يشهد معارك متواصلة بين الجانبين منذ أسابيع.

وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - "إن القوات الجوية الأفغانية وقوات التحالف الدولى نفذت العديد من الغارات فى مناطق أكازاى ومحيط قيادة الشرطة فى مديرية بالامرغاب قتل خلالها 35 إرهابيا من طالبان، وأصيب 22 آخرون، فيما دُمرت 35 مركبة والكثير من الأسلحة والذخيرة".