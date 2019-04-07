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محافظ كفر الشيخ يفتتح اليوم المعرض السادس للكتاب

الأحد، 07 أبريل 2019 04:00 ص
محافظ كفر الشيخ يفتتح اليوم المعرض السادس للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب
كفر الشيخ – محمد سليمان
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يفتتح الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهى الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، اليوم الأحد، المعرض السادس للكتاب خلف مجلس مدينه دسوق، بمشاركة 37 قطاعات وزارية، ودور نشر، منهم 25 دور نشر، ويستمر المعرض لمدة 10 أيام، ويضم المعرض عدد من الفعاليات.

 قال سعيد أبوراس، منسق عام المعرض، سيتم افتتاح معرض الكتاب السادس بمدينة دسوق، بمشاركة القطاعات الوزارية الهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب، والمجلس الأعلى للثقافة وغيرهم، ومشاركة 25 دور نشر، فى تمام الساعة 12 ظهر الغد الأحد، بحضور الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأضاف أبو راس لـ"اليوم السابع"، هناك 12 قطاعا وزاريا سيشاركون فى المعرض، ويضم حوالى 10 آلاف كتاب، ويستمر لمدة 10 أيام لينتهى 16 أبريل الجارى، ويشمل المعرض على برنامج ثقافى ومحاضرات وندوات أدبية وعلمية وسيلقى القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى، ندوة خلال أيام المعرض.

وقال أبو راس، وسيعلن المحافظ ورئيس الهيئة قبل افتتاح المعرض عن إقامة منفذين بيع دائمين للهيئة العامة للكتاب بمدينتى دسوق، وكفر الشيخ.

 


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