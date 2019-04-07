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محافظ الوادى الجديد يستعرض المشروعات التنموية بالمحافظة بحضور وزير التموين

الأحد، 07 أبريل 2019 11:22 ص
محافظ الوادى الجديد يستعرض المشروعات التنموية بالمحافظة بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة وفريق المحافظات
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استعرض  اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، المشروعات التنموية بالمحافظة خلال استقبال الدكتور على المصيلحى وزير  التموين والتجارة الداخلية، يرافقة اللواء شريف الباسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة  التموين فى ديوان عام المحافظة.
 
جاء ذلك على هامش  جولة  تفقدية  للوزير على إحدى صوامع تخزين الأقماح  التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين كما سيقوم الوزير بجولة على الأسواق وزيارة إحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية ومعرض للسلع الغذائية وبيع اللحوم، ومجمع تمور.

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محمد الزملوط

وزير التموين

مشروعات التنموية




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