محافظ الشرقية يتفقد عيادة التأمين الصحى بالديوان العام ويطمئن على الخدمة الطيبة

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عيادة الأسنان والتى تضم ماكينة أسنان جديدة تعمل تحت إشراف أخصائى جراحة الفم والأسنان لخدمة المترددين على العيادة من العاملين بديوان عام محافظة الشرقية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة تليق بهم .

واطمأن المحافظ على جهاز التعقيم ونظافة الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة فى العيادة حرصاً منه على سلامة وصحة المترددين على العيادة لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالأسنان.

كما قام محافظ الشرقية بتفقد عيادة التأمين الصحى بالديوان العام، والتى تم تزويدها بإستشارى "باطنة – جلدية – أعصاب – عظام – ممارس عام" ، للإرتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للعاملين بالديوان، وتفقد الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية بها، مشدداً على مدير هيئة التأمين الصحى بتزويد الصيدلية بكميات كبيرة من الأدوية لمواجهة الطلب عليها من المترددين على عيادة التأمين الصحى بالديوان العام .

كما قام بجولة تفقديه داخل أروقة ديوان عام المحافظة تفقد خلالها إدارات ( خدمة المواطنين - الطفولة والأمومة – المراكز التكنولوجية – التخطيط والمتابعة – الشئون المالية – المكتب الفنى – العلاقات العامة) للإطمئنان على سير العمل والتأكد من تواجد العاملين بمكاتبهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

والتقى المحافظ بموظفى الديوان العام، للتعرف على الخطط والمقترحات التى تهدف إلى تطوير الأداء، وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الجهاز التنفيذى والعاملين بالمحافظة، هم المحور الرئيسى فى تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية .



محافظ الشرقية يتفقد عيادات الأسنان



محافظ الشرقية يتفقد عيادات الأسنان