محافظ الدقهلية يطالب مسئولى التخطيط بسرعة تنفيذ مشروع التحول الرقمى

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، صباح اليوم اجتماعا مع اللواء محمد عزي مدير مشروع تكنولوجيا المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حضره المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب مصطفى المدير العام للمشروع بالدقهلية.

استعرض خلاله موقف المراكز التكنولوجية بالمحافظة والتي بدأ العمل في 12 مركزا منها ويجري حاليا الانتهاء من 8 مراكز جديدة ،كما استعرض عددا من الإجراءات التي يجب اتخاذها في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي .

وقال شاروبيم إننا نعمل على أن تكون الإجراءات التي يتم اتخاذها سريعة ودقيقة كما يجب متابعة تنفيذها على كل المستويات في إطار المسئوليات الواضحة والمحددة .