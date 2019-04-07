محافظ الدقهلية: أنا غير راضى عن المستوى الذى وصلت إليه مستشفى طلخا وحميات المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن عدم رضائه عن المستوى الذى وصلت إليه مستشفى طلخا ومستشفى الحميات بالمنصورة.

وطلب محافظ الدقهلية مشاركة المجتمع المدنى فى تطوير المستشفيين لصالح المواطنين، وأضاف أن المجتمع المدنى فى الدقهلية يتعاون معنا فى كل ما يخص المواطن وهو مجتمع معطاء.

وقال أنه سيخاطب الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، لوضع مستشفى طلخا ومستشفى الحميات فى خطة الوزارة للتطوير باعتبار التطوير يمثل ضرورة لصالح المواطنين والعاملين فيهما.

وقد عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعا حضره الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وعدد من مديرى المستشفيات ورؤساء فرق مكافحة العدوى.

استعرض خلاله ما تحقق فى مكافحة العدوى وحصول المحافظة على المركز الأول فى التقييم الأحصائى لمستشفيات المحافظة وفقا لما قررته وزارة الصحة والسكان من خلال التقارير التى وضعتها الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة على مستوى جميع المحافظات.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم على أن ما تحقق جاء نتيجة وجود منظومة جيدة يديرها جميع العاملين فيها وهى منظومة ليست مرتبطة بوجود وكيل وزارة الصحة أو عدم وجوده.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، على أن قطاع الصحة بالدقهلية يضم عددا كبيرا من المستشفيات مما يجعل مهمة القطاع كبيرة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين أبناء المحافظة.