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محافظ الجيزة ينعى شهيد حادث دورية النزهة

الأحد، 07 أبريل 2019 07:59 م
محافظ الجيزة ينعى شهيد حادث دورية النزهة شهيد الواجب الوطنى النقيب ماجد أحمد عبدالرازق
كتب سيد الخلفاوى
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نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شهيد الواجب الوطنى النقيب ماجد أحمد عبدالرازق من قوة مديرية أمن القاهرة أثر هجوم إرهابى إستهدف دورية أمنية بنطاق منطقة " النزهة " .

وأكد محافظ الجيزة أن ما يحدث من عمليات إرهابية جبانة لن يثنى الدولة عن مواصلة مسيرتها نحو النمو والإزدهار وأن لحظات الحزن التى تصاحب المجتمع كلما تكررت تلك المحاولات البائسة ماهى إلا وقفة .. وفاءاً وتعظيماً لأرواح أبناء الوطن الذين يضحوا بأنفسهم فى سبيل حفظ أمن البلاد والمواطنين .

كما تقدم المحافظ بالعزاء لوزير الداخلية والسيد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وأسرة الشهيد متمنياً الشفاء العاجل للمصابين .
 

 
 
 

 


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