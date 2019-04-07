محافظ الجيزة ينعى شهيد حادث دورية النزهة



نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شهيد الواجب الوطنى النقيب ماجد أحمد عبدالرازق من قوة مديرية أمن القاهرة أثر هجوم إرهابى إستهدف دورية أمنية بنطاق منطقة " النزهة " .



وأكد محافظ الجيزة أن ما يحدث من عمليات إرهابية جبانة لن يثنى الدولة عن مواصلة مسيرتها نحو النمو والإزدهار وأن لحظات الحزن التى تصاحب المجتمع كلما تكررت تلك المحاولات البائسة ماهى إلا وقفة .. وفاءاً وتعظيماً لأرواح أبناء الوطن الذين يضحوا بأنفسهم فى سبيل حفظ أمن البلاد والمواطنين .