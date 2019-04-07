مجلس الدفاع والأمن الوطنى السودانى يؤكد أهمية جمع الصف وتحقيق السلام

الخرطوم أ ش أ

رأس الرئيس السودانى عمر البشير، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، ببيت الضيافة بالخرطوم، اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطنى السودانى بكامل هيئته.

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن المجلس أكد على أهمية جمع الصف الوطنى وتحقيق السلام، وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

واطلع المجلس على تقارير مفصلة حول الوضع السياسى والأمنى الراهن، واتخذ جملة من التدابير التى من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد، ونوه المجلس إلى حرص الحكومة على الاستمرار فى الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التراضى الوطني.