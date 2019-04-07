video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 02:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ليلى همامى تكشف تخبط بـ"النهضة التونسية" وعلاقة 43 نائبا بالحركة بالإرهاب

الأحد، 07 أبريل 2019 01:18 ص
ليلى همامى تكشف تخبط بـ"النهضة التونسية" وعلاقة 43 نائبا بالحركة بالإرهاب الدكتورة ليلى همامى، المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية
كتب أحمد عرفة
إضافة تعليق

كشفت الدكتورة ليلى همامى، المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية، عن ضربة جديدة ستواجه حركة النهضة الإخوانية التونسية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن وحدة البحث في جرائم الإرهاب بتونس كانت قد استدعت 43 نائبا للتحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة، تزامنا مع ما يحدث في ليبيا وهناك حالة ارتباك داخل الحركة.

وأوضحت المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حركة النهضة تعلم بأن الدفع بمرشح من داخل الحزب فى انتخابات الرئاسة التونسية لن ينجح في الحصول على أصوات بحجم الحزب.

وتابعت الدكتورة ليلى همامى: ما هو مختلف عن 2014 هو إدراك النهضة ليس فقط أن مرشحهم من دارجها سوف لن يتحصل على القدر الأدنى من الأصوات بل أن هذا المرشح ولو كان خارج النهضة فهو محكوم عليه بالفشل والدليل الرفض الشعبي الذي واجهه الشاهد حال إعلان النهضة أنه ربما يكون مرشحها وكذلك الحال بالنسبة لثاني مرشح لها .

وبشأن إمكانية دعم حركة النهضة التونسية لمنصف المرزوقى، فى انتخابات الرئاسة التونسية قالت المرشحة للانتخابات الرئاسية التونسية: المرزوقي مهما حاول فهو لن يسترد موقعه ولا ثقة الناخب التي حصل عليها في 2014.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهر ابتداء من يوم غد السبت

"سوبر كورة".. أول فيديو للـ8 غرز فى رأس نجم الأهلى بعد 148 يوما على اعتداء تونس

اخبار العالم

تونس

النهضه

اخر الاخبار




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة