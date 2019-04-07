قتلى وجرحى من الحوثيين فى اشتباكات مع الجيش اليمنى بمحافظة إب

صنعاء أ ش أ

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمنى وميليشيات الحوثى الانقلابية فى محافظة إب؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين ووقوع أسرى، فى مواجهات عنيفة شهدتها جبهة العود التابعة إداريا لمديرية النادرة شرق المحافظة.

وأوضحت المصادر لقناة "العربية" الإخبارية، أن الاشتباكات اندلعت بمحيط جبل ستر من الجهة الشرقية بجبهة العود، مضيفة أن الجيش اليمنى تمكن من تكبيد الحوثيين خسائر فادحة فى الأسلحة واغتنام قاذفات (آر بى جي) وذخائر متنوعة وعدد من الآليات والمعدات.

وأكدت مصادر متطابقة أن قبائل "العود" فى محافظة إب دعت للنفير فى وجه الميليشيا الحوثية وشددت وتوعدت بعقوبة كل من يتعاون أو يتواطأ مع الميليشيات الانقلابية للنيل من جبل مخلاف والعود.