video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 06:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قتلى وجرحى من الحوثيين فى اشتباكات مع الجيش اليمنى بمحافظة إب

الأحد، 07 أبريل 2019 06:41 م
قتلى وجرحى من الحوثيين فى اشتباكات مع الجيش اليمنى بمحافظة إب عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأحد، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمنى وميليشيات الحوثى الانقلابية فى محافظة إب؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين ووقوع أسرى، فى مواجهات عنيفة شهدتها جبهة العود التابعة إداريا لمديرية النادرة شرق المحافظة.

وأوضحت المصادر لقناة "العربية" الإخبارية، أن الاشتباكات اندلعت بمحيط جبل ستر من الجهة الشرقية بجبهة العود، مضيفة أن الجيش اليمنى تمكن من تكبيد الحوثيين خسائر فادحة فى الأسلحة واغتنام قاذفات (آر بى جي) وذخائر متنوعة وعدد من الآليات والمعدات.

وأكدت مصادر متطابقة أن قبائل "العود" فى محافظة إب دعت للنفير فى وجه الميليشيا الحوثية وشددت وتوعدت بعقوبة كل من يتعاون أو يتواطأ مع الميليشيات الانقلابية للنيل من جبل مخلاف والعود.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى: مقتل 80 من مليشيا الحوثى الإرهابية فى تقدم جديد لقواته فى الضالع

قتلى

جرحى

الحوثيين

اشتباكات

الجيش اليمنى

محافظة إب




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة