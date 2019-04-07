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قائد "أفريكوم": الأوضاع الأمنية فى ليبيا تزداد تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها

الأحد، 07 أبريل 2019 12:24 م
قائد "أفريكوم": الأوضاع الأمنية فى ليبيا تزداد تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها قائد قوات أفريكوم توماس والدهاوزر
كتب : أحمد جمعة
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قالت القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا، إن تدهور الأمن فى ليبيا دفعها إلى نقل بعض الرعايا والتركيز على سرعة التحرك والاستجابة بسبب الاضطرابات المتزايدة فى ليبيا.

 

وأكدت قيادة العمليات الأمريكية فى بيان صحفى، الأحد، أنه جرى نقل مجموعة من القوات الأمريكية التى تدعم القيادة الأمريكية الإفريقية مؤقتا استجابة للظروف الأمنية على الأرض.

 

وأضاف البيان، أن من مهام القيادة الأمريكية الإفريقية فى ليبيا تقديم الدعم العسكرى للبعثات الدبلوماسية ومتابعة أنشطة مكافحة الإرهاب إضافة إلى تعزيز الشراكات وتحسين الأمن فى جميع أنحاء المنطقة.

 

وأشارت "أفريكوم" إلى أن القيادة الأمريكية الإفريقية ملتزمة بأمن واستقرار ليبيا، الأمر الذى يؤثر بدوره فى الأمن الإقليمى، مؤكدة أنها تقوم بإجراء تخطيط عسكرى بتأنى، مع استمرارها فى تقييم الوضع الأمنى على الأرض حيث يتم ذلك عن طريق إجراء تعديلات على تحركات الأفراد وذلك استجابة لتطور الوضع الأمنى.

 

وذكر قائد القوات الأمريكية فى إفريقيا توماس والدهاوزر: "إن التطورات الأمنية على الأرض فى ليبيا تزداد تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها". وأضاف "حتى مع إجراءنا لتعديلات على قواتنا، سنواصل فى المحافظة على مرونة دعمنا لاستراتيجية الولايات المتحدة الحالية".

 

وتعد هذه المرة الأولى التى تعترف فيها قيادة أفريكوم بتواجدها على الأراضى الليبية.

 

وتداول نشطاء ليبيون مقطع مصور لزوارق تحمل العلم الأمريكى وهى تجلى مجموعة من الأفراد من إحدى قرى طرابلس وتحديدا جنزور.


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