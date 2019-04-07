غرق طالب ونجاة آخر أثناء تعلم السباحة فى النيل بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، من انتشال طالبين بكلية التربية الرياضية من نهر النيل، أحدهما جثة هامدة، والثانى على قيد الحياة، وذلك أثناء التدرب على السباحة بنهر النيل، وذلك بدائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته يفيد غرق شخص بنهر النيل وإنقاذ أخر بناحية دائرة المركز وذلك أثناء السباحة والتدرب عليها.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام عادل م ق 19 سنة علي م ا - 19 سنة طالبين بكلية التربية الرياضية " جامعة سوهاج " ويقيمان دائرة المركز بالتدريب علي السباحة بنهر النيل غرق الثانى، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى والأهالى من إنقاذ الأول وانتشال جثة الثانى.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزى، وبسؤال الأول ووالد المتوفى مختار ا م 58 سنة فلاح ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأنه بتوقيع الكشف الطبى على الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وأن سبب الوفاة، الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.