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عرض المتهم بقتل إمام مسجد الهرم على مستشفى الأمراض النفسية

الأحد، 07 أبريل 2019 12:51 م
عرض المتهم بقتل إمام مسجد الهرم على مستشفى الأمراض النفسية الضحية-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض المتهم بقتل إمام زاوية الرحمة بالهرم، أثناء إمامته المصلين فى صلاة الجمعة، على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإفادة النيابة بتقرير وافً عن حالته. 
 
وقال شهود عيان إن المتهم تشاجر مع إمام الزاوية قبل الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة "أية الكرسي"، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التى قرر إلقاءها على المصلين وهو ما أثار غضب المتهم وكاد أن يتشاجر مع الإمام.
 
وتابع الشهود، أن المتهم خرج غاضبًا من الزاوية وبعد إقامة الصلاة وأثناء تأدية المصلين شعائر صلاة الجمعة فى الركعة الثانية تخطى المتهم صفوف المصلين حتى وصل للإمام وطعنه فى ظهره بسكين طعنتين نافذتين.
 
وأضاف "الشهود"، أنهم سمعوا صوت أنين الإمام فالتفتوا إليه فوجدوه غارقًا فى دمائه، فامسكوا به وقيدوه حتى لا يتمكن من الهرب.
 
وقال الشهود، إن المتهم ظل يردد كلمات غريبة مدعيًا أن إمام المسجد يلبسه جن، وأنه لا يستطيع قراءة أية "الكرسي"، وطلب منهم فك قيوده.
 

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مقتل امام مسجد الهرم

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