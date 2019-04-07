ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 31 طن ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب ثلاجة منتجات ألبان بكرداسة، لاتهامه بحيازة 31 طن و500 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تورط " عادل. ص" صاحب ثلاجة منتجات ألبان بدون ترخيص بكرداسة، بتجميع كميات كبيرة من منتجات ألبان جبنة رومى – جبنة بيضاء – مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته750 صفيحة معبأة جبن أبيض، و750 صفيحة معبأة جبن أبيض مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بلغ اجمالى المضبوطات 31 طنا و500 كيلو جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.