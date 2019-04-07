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ضبط شخص ينتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين

الأحد، 07 أبريل 2019 11:22 ص
ضبط شخص ينتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين المتهم عقب القبض عليه
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل لانتحاله صفة ضابط شرطة للنصب على أحد المواطنين والاستيلاء منه على مبالغ مالية.
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها قيام أحد الأشخاص مقيم دكرنس بالدقهلية، (له معلومات جنائية) بانتحال صفة ضابط شرطة، وإيهامه المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات وإرساء أعمال مقاولات ومناقصات وإسناد أعمال من هيئة المجتمعات العمرانية، وإقناعهم أنه على صلة بكبار المسئولين بالدولة.
 
وعقب تقنين الإجراءات نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، في ضبط المتهم بمقهى في الهرم بالجيزة، أثناء لقائه صاحب مكتب استيراد وتصدير، حيث أكد الأخير أن المتهم أوهمه أنه سيرسل مناقصة لتسوية أرض مساحتها (70 مليون متر) من أراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية مقابل مبلغ مالى، واشترى سيارة له بمبلغ 200 ألف جنيه كمقدم لإتفاقهما على أن يتبقى له مبلغ 800 ألف جنيه، وضبطت السيارة بحوزة المتهم وبداخلها (جهاز لاب توب مُحمل عليه كارنيهات بصفة ضباط – بعض الملابس الشرطية - طبنجة صوت و11 طلقة من ذات العيار– 7هواتف محمولة – مبلغ مالى قدره 13100 جنيه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
 
 
 

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