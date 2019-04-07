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ضاحى خلفان مهاجما النظام القطرى: " أراجوز فى أيدى نتنياهو"

الأحد، 07 أبريل 2019 04:15 م
ضاحى خلفان مهاجما النظام القطرى: " أراجوز فى أيدى نتنياهو" الفريق ضاحى خلفان
كتب محمد عبد العظيم
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هاجم الفريق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى الأسبق، النظام القطرى ودوره فى شق الانقسام الفلسطينى، فى ضوء تصريحات بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، مؤكدا أن على نظام الحمدين فى قطر الاعتراف بأنه مهزلة والعوبة واراجوز فى أيدى إسرائيل

وقال ضاحى خلفان: "بعد اعتراف نتنياهو بانه اتفق مع قطر على أن يتم تمويل حماس لشق الانقسام في الصف الفلسطيني..لم يبق إلا أن يقر نظام الحمدين بأنه مهزلة والعوبة واراجوز فى ايدي نتنياهو".

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وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أكدت فى تصريحات سابقة له أن أموال الدوحة كان لها دورا كبيرا فى شق الصف الفلسطينى، ليكشف عن الدور الحقيقى الذى تلعبه قطر فى تأجيج الانقسامات داخل الدول العربية. 

 

 


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