صور.. وزير الزراعة يتفقد مزارع الثروة الحيوانية ويبحث زيادة الإنتاج فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، اليوم الأحد، مزارع الثروة الحيوانية بأسيوط لزيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة منها، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة، والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات وزارة الزراعة.

وأكد وزير الزراعة، على أنه سيتم دعم محافظة أسيوط، بسلالات من إناث الجاموس لزيادة الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك فى إطار خطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وسد احتياجات المحافظة من الثروة الحيوانية.

ومن جانبه قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أن المحافظة تسعى لسد احتياجاتها من الثروة الحيوانية من خلال تنمية الموارد لديها، ورفع كفاءتها ومتابعة سير العمل داخل مزارع الثروة الحيوانية وقطيع الجاموس بالمزرعة وارتفاع نسبة الإنتاج ونسبة الألبان بالمقارنة بالأعوام السابقة.

ومن المقرر أن يشمل جدول زيارة وزير الزراعة، تفقد مشروع تطوير الرى الحقلى بقرية عرب مطير وصوامع تخزين الأقماح بقرية عرب العوامر مركز أبنوب، ومن المقرر أيضا أن يفتتح وزير الزراعة المعمل الإقليمى للأغذية والأعلاف بمقر مديرية الزراعة، ويجرى الوزير خلال زيارته عددا من اللقاءات مع محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين والعاملين بالمديرية وكذلك يلتقى المزارعين للتعرف على مشكلاتهم.