صور .. وزير الزراعة يتفقد حقول الأقماح والفول وبنجر السكر فى أسيوط

أسيوط - محمود عجمى

واصل الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، جولته الميدانية بمحافظة أسيوط، حيث تفقد أحد الحقول الزراعية والمنزرعة قمح وفول وبنجر بقرية بنى عديات بمركز منفلوط، لتعرف على إنتاجية الفدان من الاقماح، ورافقه فى الجولة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والمهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة.

واستمع وزير الزراعة لشرح من المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة، لحجم انتاجية محصول القمح والتى تقارب 202 ألف فدان، كما استمع الوزير لعدد من المزارعين ومطالبهم، مؤكداً أن المزارع المصرى هو أحد الكوادر المهمة لبناء المجتمع المصرى.



وأوضح وزير الزراعة أن سعر طن بنجر السكر يتراوح ما بين 600 إلى 750 جنيها، وهذا يساهم فى ارتفاع معدلات إنتاج السكر فى مصر، وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تسعى إلى توفير كافة الدعم للمزارعين والحد من المشاكل التى تواجههم.

وأكد وزير الزراعة أن محافظة أسيوط تعد من أهم محافظات صعيد مصر، وإن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بمحافظات الصعيد، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بها، وتحسين دخول أبناءه.

وتفقد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، محطة غربلة التقاوى ببنى غالب، للوقوف على استعدادات استلام تقاوى الموسم الشتوى الجديد قبل تجهيزها.

وأكد وزير الزراعة على أهمية الاستعداد الجيد لتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة للمزارعين، والمميزة بإنتاجيتها العالية، ومقاومة للظروف البيئية المتباينة وقليلة استهلاك المياه.

وشدد أبوستيت على المتابعة الدورية لخطوط الإنتاج وعملية الصيانة لمحطات الغربلة وتوفير كافة الإمكانيات لإعداد تقاوى على درجة عالية من النقاوة لكافة المحاصيل، وطرحها بأسعار مناسبة للمزارعين.

واستعرض الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوة، الإجراءات والمراحل التى يتم من خلالها تجهيز التقاوى قبل طرحها للبيع للمزارعين بمنافذ الإدارة بالمحافظات المختلفة، لافتاً إلى إن المحاصيل الخام التى يحرى حاليا الاستعداد لاستلامها فى بداية مايو المقبل محاصيل "القمح، الفول، الشعير"، حيث تم الانتهاء من غرببة بذرة القطن، والذرة الرفيعة، والشامية، والسمسم، وفول الصويا، والأرز.

وتضم محطة غربلة التقاوى ببنى غالب، 18 صومعة منها "12 صومعة مرحلة أولى سعة كلا منها 20 طن، و3 صومعة تعبئة مرحلة نهائية سعة كل منها 20 طن، و3 صومعة خاصة بالذرة الشامية سعة كل متها 10 طن"، كما تبلغ قدرة تشغيل المحطة فى السحب على البيارك الخارجية 12 طن فى الساعة، و قدرة تشغيل الغربلة النهائى حوالى 8 طن فى الساعة.

ويرافق وزير الزراعة خلال زيارته إلى محافظة أسيوط الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، الدكتور جمال سرحان رئيس الادارة المركزية للمحطات، الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، الدكتور أشرف هاشم مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج، الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، الدكتور ماهر المغربى مدير مشروع المزارع المصرية.