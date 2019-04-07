صور.. وزير التموين يزرع نخلة فى حديقة المطار بالوادى الجديد

كتب مدحت وهبة وماهر عبد النور

زرع الدكتور على المصبلحى وزير التموين والتجارة الداخلية نخلة بحديقة مطار الوادى الجديد، يرافقة كل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واللواء شريف الباسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للوزير على إحدى صوامع تخزين الأقماح التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، كما سيقوم الوزير بجولة على الأسواق وزيارة إحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة للتأكد من توافر السلع الغذائية ومعرض للسلع الغذائية وبيع اللحوم، ومجمع تمور.