صور.. نقيب البيطريين يفتتح المقر الجديد للنقابة الفرعية بالشرقية

كتبت آية دعبس

افتتح الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب – المقر الجديد للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالشرقية، هنأ النقيب العام الأطباء البيطريين بالشرقية ونقيب الاطباء البيطريين بالشرقية الدكتور رفعت الخضرى ومجلس النقابة الفرعية بالمقر الجديد، مشيراً إلى أن النقابة الفرعية بالشرقية من أكبر النقابات الفرعية وتضم أكثر من ثمانية آلاف طبيب بيطرى وكلية طب بيطرى جامعة الزقازيق من أعرق الكليات واقدمها على مستوى مصر، إلا انهم حتى اليوم لم يكن لهم مقر غير غرفة فى مبنى اتحاد المهن الطبية.

وأوضح النقيب فى بيان، أن المقر الجديد كبير ومجهز على أعلى مستوى وفى مكان متميز بجوار مبنى محافظة الشرقية وبجوار مديرية الطب البيطرى ومعهد البحوث، والمبنى جاهز لتقديم جميع الخدمات النقابية للأطباء البيطريين فى الشرقية بمنتهى البساطة وبدون أى عناء، وبه قاعة تدريب كبيرة ومجهزة ويتم تفعيلها لتعود بالنفع على الأطباء البيطريين وأيضا تفعيل المركز العلمى داخل مقر النقابة الجديدة ليكون نواة تدريب للأطباء البيطريين فى الشرقية.

وأكد على ان العام الحالى عام الافتتاحات والانجازات، وسوف نشهد افتتاح مقرات جديدة على فترات متقاربة مثل مقر نقابة الاطباء البيطريين بالغربية والبحيرة وكفرالشيخ ومقر الوادى الجديد وشراء مقر للمنيا وجنوب سيناء وافتتاح نادى الاطباء البيطريين ببورسعيد ونادى الأطباء البيطريين بالعجوزة ومقر الصناديق منها صندوق التكافل بشارع قصر العينى وشراء وافتتاح مراكز علمية على مستوى المحافظات، مقدما الشكر لمجلس النقابة العامة على المجهود الكبير والعمل الجاد فى الخروج بهذه الانجازات الكبيرة.

فيما أضاف الدكتور على سعد – الأمين العام المساعد للنقابة العامة للاطباء البيطريين ورئيس لجنة المنشآت البيطرية – أن الافتتاح جاء بحضور أغلب أعضاء مجلس النقابة العامة على رأسهم النقيب العام الدكتور خالد العامرى والأمين العام الدكتور السيد عبيد وعمداء كليات الطب البيطرى وأساتذة الجامعة بالشرقية وأساتذة معهد صحة الحيوان بالشرقية والاطباء البيطريين بالشرقية.

وأوضح سعد أن المقر الجديد مجهز على أعلى مستوى ويليق بالأطباء البيطريين وفى موقع ممتاز، بعد أن كان المقر عبارة عن غرفة فى مقر اتحاد المهن الطبية بالشرقية ولا يليق أبدا بالطبيب البيطرى، فالمقر الجديد فخر للأطباء البيطريين بالشرقية، كما أنه مجهز لاستقبال الأطباء البيطريين بالمحافظة لقضاء خدماتهم وبمنتهى الارتياحية وتنفيذ جميع الخدمات المطلوبة، وبه قاعة تدريب كبيرة مجهزة بشاشات عرض لتقوم بخدمة التدريب بامكانيات عالية، ومكان للموظفين ومكان للنقيب الفرعى، ومكان معد للاجتماعات ومجهز، والمقر كامل بكل الخدمات.

أكد أن مجلس النقابة العامة الحالى لن يرضى إلا بمقرات تليق بالأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، وسيتم اتباعا افتتاح مقرات التى تم شرائها وتم تجهيزها، مثل نقابات دمياط والقليوبية والغربية وكفرالشيخ وأسيوط والوادى الجديد، ومقر جديد قريبا لمحافظة المنيا ومقر ايضا للاسكندرية ومقر لنقابة القاهرة الفرعية.

هنأ الدكتور على سعد الأطباء البيطريين بالشرقية وعلى رأسهم الدكتور رفعت الخضرى نقيب الاطباء البيطريين بالشرقية بالمقر الجديد الذى يليق بهم، لتسهيل الخدمات لهم وتقديم العمل النقابى على أعلى مستوى وكذلك التدريب والتواصل مع النقابة العامة الكترونيا.

وأضاف دكتور زكريا الشناوى - عضو مجلس النقابة العامة للاطباء البيطريين ومقرر لجنة الدواجن والعلاج- ان الافتتاح اليوم تاريخى يشهد افتتاح المقر الجديد والكبير لنقابة الاطباء البيطريين بالشرقية، وفى اروع الامكان بمحافظة الشرقية بمدينة الزقازيق بجوار مبنى المحافظة ، ويشمل مقر النقابة الجديد امكان للخدمات النقابية ومركز للتدريب ومجلس النقابة الفرعية، مؤكدا ان المقر كان مطلبا منذ سنوات كثيرة مضت، وشكر النقيب العام والأمين العام واعضاء مجلس النقابة العامة على هذا المقر الجديد المحترم الذى يليق بالأطباء البيطريين بالشرقية وعددهم وقوتهم فى الجمعية العمومية، متمنيا ان يكون هناك مكان اخر محترم يليق باتحاد المهن الطبية فى الشرقية ويكون مقر علمى واجتماعى ونادى اجتماعى لاعضاء النقابات الاربعة.