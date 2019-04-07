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صور.. مسيرات فى دونيتسك لإحياء الذكرى الخامسة للانفصال عن أوكرانيا

الأحد، 07 أبريل 2019 01:58 م
صور.. مسيرات فى دونيتسك لإحياء الذكرى الخامسة للانفصال عن أوكرانيا أعلام دونيتسك
رويترز
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شهدت مدينة دونيتسك مسيرات فى الشوارع لإحياء ذكرى إعلانها الحكم الذاتى واستقلالها عن أوكرانيا، تحت مسمى جمهورية دونيتسك الشعبية.

كان نشطاء قد أعلنوا فى أبريل 2014، قيام جمهورية دونيتسك الانفصالية، حيث سيطروا على مبنى بلدية المدينة.

وقال الزعيم الانفصالى الأوكرانى، دنيس بوشيلين آنذاك إن منطقة دونيتسك تطلب من موسكو دراسة ضمها إلى الاتحاد الروسى.

 
أعلام دونيتسك
أعلام دونيتسك
المشاركون يلوحون بأعلام روسيا
المشاركون يلوحون بأعلام روسيا
جانب من قوات الأمن لتأمين المسيرات
جانب من قوات الأمن لتأمين المسيرات
عدد من المشاركين يلوحون بأعلام دونيتسك
عدد من المشاركين يلوحون بأعلام دونيتسك
مشاركين فى مسيرة لإحياء ذكرى الانفصال
مشاركين فى مسيرة لإحياء ذكرى الانفصال

 

 


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