video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الانتخابات تهيمن على شوارع إندونيسيا

الأحد، 07 أبريل 2019 02:30 م
صور.. الانتخابات تهيمن على شوارع إندونيسيا الرئيس الإندونيسى مع مؤيديه
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

يبدو أن الانتخابات الرئاسية فى أندونيسا، والمقررة فى وقت لاحق هذا الشهر، أصبحت مهيمنة على الشوارع فى العاصمة جاكرتا، وهو ما يبدو واضحا فى أعداد كبيرة من اللافتات والدعاية للمرشحين.

وشهدت كذلك الحملات الانتخابية للمرشحين إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث امتلأت الشوارع بألاف المواطنين، الذين حرصوا على حضور الخطابات التى أدلى بها المرشحون.

أعداد كبيرة حرصت على حضور خطاب انتخابى للرئيس جوكو ويدودو
أعداد كبيرة حرصت على حضور خطاب انتخابى للرئيس جوكو ويدودو
ألاف المواطنين يدعمون مرشحهم الرئاسى
ألاف المواطنين يدعمون مرشحهم الرئاسى
ألاف المواطنين يصلون خلال حملة لدعم مرشحهم
ألاف المواطنين يصلون خلال حملة لدعم مرشحهم
الألاف يصلون بالساحات
الألاف يصلون بالساحات
الرئيس الإندونيسى يحى الجماهير
الرئيس الإندونيسى يحى الجماهير
الرئيس الإندونيسى يخوض الانتخابات الرئاسية فى بلاده
الرئيس الإندونيسى يخوض الانتخابات الرئاسية فى بلاده
الرئيس الإندونيسى يلتقط سيلفى مع مؤيديه
الرئيس الإندونيسى يلتقط سيلفى مع مؤيديه
إندونيسيون يدعمون مرشحهم
إندونيسيون يدعمون مرشحهم
صورة مع الرئيس
صورة مع الرئيس
فتاة تضع شعار مرشحها
فتاة تضع شعار مرشحها
فتاة تضع ملصقات على وجهها لتأييد مرشحها
فتاة تضع ملصقات على وجهها لتأييد مرشحها
مواطنون إندونيسيون يخاطبون الرئيس
مواطنون إندونيسيون يخاطبون الرئيس
مواطنون إندونيسيون يرفعون اللافتات
مواطنون إندونيسيون يرفعون اللافتات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تغطية التماثيل مش فى أندونيسيا بس.. دا حصل فى إيطاليا وأستراليا.. صور

ارتفاع ضحايا الفيضانات فى إندونيسيا إلى 104 صرعى

إندونيسيا

الانتخابات الإندونيسية

جاكرتا

انتخابات الرئاسة بإندونيسيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

استشهاد معاون مباحث قسم النزهة وإصابة فردى شرطة برصاص مسلحين .. صور

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

شمس المفاجآت تشرق فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. صن داونز يذيق الأهلى أسوأ هزيمة فى تاريخه القارى.. الترجى يعمق جراح شباب قسنطينة.. سيمبا لا يعرف الهزيمة على أرضه.. وتعادل ملغوم للوداد ضد بطل غينيا

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

كارثة.. مطاعم ومواطنون يستغلون جراكن محاليل الغسيل الكلوى فى الشرب والتخليل وتخزين المياه لطهى الوجبات.. "الصحة" تحذر: سامة وتنظيفها لا يقضى على سميتها.. وتؤكد 90% من مراكز الغسيل تعمل بـ"الكبسولات" ثم تحرقها

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

الست عاوزة إيه من شريك حياتها ؟.. 4 حاجات لو الرجالة عرفوا يعملوها يبقوا عُمَد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 4 - 2019 والقنوات الناقلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة