صور.. الانتخابات تهيمن على شوارع إندونيسيا

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

يبدو أن الانتخابات الرئاسية فى أندونيسا، والمقررة فى وقت لاحق هذا الشهر، أصبحت مهيمنة على الشوارع فى العاصمة جاكرتا، وهو ما يبدو واضحا فى أعداد كبيرة من اللافتات والدعاية للمرشحين.

وشهدت كذلك الحملات الانتخابية للمرشحين إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث امتلأت الشوارع بألاف المواطنين، الذين حرصوا على حضور الخطابات التى أدلى بها المرشحون.



أعداد كبيرة حرصت على حضور خطاب انتخابى للرئيس جوكو ويدودو



ألاف المواطنين يدعمون مرشحهم الرئاسى



ألاف المواطنين يصلون خلال حملة لدعم مرشحهم



الألاف يصلون بالساحات



الرئيس الإندونيسى يحى الجماهير



الرئيس الإندونيسى يخوض الانتخابات الرئاسية فى بلاده



الرئيس الإندونيسى يلتقط سيلفى مع مؤيديه



إندونيسيون يدعمون مرشحهم



صورة مع الرئيس



فتاة تضع شعار مرشحها



فتاة تضع ملصقات على وجهها لتأييد مرشحها



مواطنون إندونيسيون يخاطبون الرئيس