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صرف 10آلاف جنيه لأسرة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه ببيارة صرف بمدرسة بالغربية

الأحد، 07 أبريل 2019 01:22 م
صرف 10آلاف جنيه لأسرة طفل لقى مصرعه إثر سقوطه ببيارة صرف بمدرسة بالغربية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل
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قرر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، صرف 10 آلاف جنيه لأسرة التلميذ محمد عمر البهنسى بالصف الأول الابتدائى بمدرسة بنوفر الابتدائية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية، والذى لقى مصرعه إثر سقوطه داخل بيارة صرف صحى خلف أحد مبانى المدرسة أثناء حصة التربية الرياضية، حيث توجه الطفل خلف المبنى وأثناء تواجده أمام البيارة اختل توازنه وسقط فيها ولقى مصرعه فى الحال.
 
كما قرر محافظ الغربية، إحالة ناظر المدرسة ومشرف المرحلة التعليمية، ومدرس التربية الرياضية للنيابة العامة وإيقافهم عن العمل لإهمالهم وتقصيرهم الشديد فى أداء مهام عملهم، وهو ما تسبب فى سقوط الطفل فى بيارة الصرف الصحى ووفاته.
 
وعلى الجانب الآخر، شيع أهالى قرية بنوفر جنازة الطفل لمثواه الأخير عقب صلاة الظهر، بحضور المئات من أبناء القرية وبمشاركة الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومسئولى المديرية، وإدارة كفر الزيات التعليمية.

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