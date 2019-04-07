صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف "مقبرة توتو" بسوهاج: تضم مومياوات وفئران وصقور

كتبت فاطمة شوقى

أبرزت صحيفة "يونيون اسيرادا" الإيطالية، الاكتشاف الأثرى الجديد بمحافظة سوهاج "مقبرة توتو"، وقالت إنه تم اكتشاف خمسين من الطيور والقوارض المحنطة.

وقالت الصحيفة، إن اكتشاف هذه المقبرة دليل آخر على عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن داخل المقبرة يوجد مومياء لمسئول كبير فى بلاط الفراعنة يدعى "توتو" وزوجته "تا شريت إيزيس"، ووفقا للخبراء يعود تاريخها إلى عصر البطالمة، واحدة من أقوى وأغنى العصور فى شرق البحر المتوسط بين 323 و30 قبل الميلاد.

وعلى الجدران توجد صور لرجال يعملون فى الحقول ومسيرات جنازة وشجرة عائلية، ويظهر توتو وهو يسلم ويستلم هدايا أمام آلهة مختلفة.