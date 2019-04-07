شعبة إلحاق العمالة: فتح أسواق أوروبا أمام العمالة المصرية بشكل رسمى قريبا

كتب – إسلام سعيد

قال حمدى إمام رئيس شعبة الحاق العمالة المصرية فى الخارج، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان أبلغ الشعبة عن فتح أسواق جديدة فى آسيا وأفريقيا، مضيفا" الوزير بشرنا ببدء تواجد العمالة المصرية فى أوروبا بشمل شرعى ورسمى على أن تقوم الوزارة بالتسهيل على شركات إلحاق العمالة التوريد للسوق الأوروبى".

وبشأن الدول الأوروبية المقرر فتح أسواقها أمام العمالة المصرية أوضح حمدى إمام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم التوافق على هذه التفاصيل فى مرحلة لاحقة، لافتا إلى أنه يجرى العمل مع وزارة القوى العاملة لفتح الأسواق القديمة التى تم إغلاقها نتيجة الظروف الأمنية مثل السوق الليبى والعراقى إضافة إلى فتح الأسواق الجديدة.

وأكد رئيس شعبة شركات الحاق العملة، أنه يجرى مواجهة شركات التوظيف الوهمية المنتشرة على الإنترنت والتى تقوم بعمليات نصب على الشباب، لافتا إلى أن الشعبة تبنت مبادرة لمواجهة هذه الشركات لأنها غير مرخصة وتعمل بالمخالفة للقانون.

وكانت شعبة شركات إلحاق العمالة نظمت مؤتمر تحت شعار "التأهيل والتدريب من أجل التوظيف" بمشاركة وزير القوى العاملة وكافة شركات إلحاق العمالة بالخارج فى مختلف محافظات الجمهورية.