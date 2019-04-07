شاهد فى دقيقة.. انتخابات تركيا.. تعرف على قاهر أردوغان وحزبه

تلقى حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضربة موجعة، بعدما نجح مرشح المعارضة إكرام إمام أوغلو بالفوز بالانتخابات البلدية لإسطنبول، متفوقا على رئيس الوزراء السابق بن على يلدريم.
ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذا النجم السياسى الصاعد الذى أحدث زلزالا سياسيا فى تركيا.
المعارض التركى إكرام أوغلو هزم مرشح أردوغان فى الانتخابات المحلية
حصل على 4 ملايين و159 ألفاً و650 صوتا
انتزع مقعد مدينة "إسطنبول" الأهم فى الانتخابات البلدية
بات تهديدا حقيقيا للرئيس التركى فى الانتخابات الرئاسية 2023
ولد أوغلو عام 1970 فى مدينة طرابزون شمال شرقى تركيا
حاصل على بكالوريوس بإدارة الأعمال من جامعة إسطنبول
كان مديرا لنادى طرابزون لكرة القدم
تزوج فى 1995 ولديه 3 أبناء
زوجته تشتهر فى إسطنبول بنشاطها الاجتماعى والخيرى
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