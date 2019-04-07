شاهد فى دقيقة.. انتخابات تركيا.. تعرف على قاهر أردوغان وحزبه

كتبت ـ إسراء أحمد فؤاد

تلقى حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضربة موجعة، بعدما نجح مرشح المعارضة إكرام إمام أوغلو بالفوز بالانتخابات البلدية لإسطنبول، متفوقا على رئيس الوزراء السابق بن على يلدريم.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن هذا النجم السياسى الصاعد الذى أحدث زلزالا سياسيا فى تركيا.

المعارض التركى إكرام أوغلو هزم مرشح أردوغان فى الانتخابات المحلية

حصل على 4 ملايين و159 ألفاً و650 صوتا

انتزع مقعد مدينة "إسطنبول" الأهم فى الانتخابات البلدية

بات تهديدا حقيقيا للرئيس التركى فى الانتخابات الرئاسية 2023

ولد أوغلو عام 1970 فى مدينة طرابزون شمال شرقى تركيا

حاصل على بكالوريوس بإدارة الأعمال من جامعة إسطنبول

كان مديرا لنادى طرابزون لكرة القدم

تزوج فى 1995 ولديه 3 أبناء

زوجته تشتهر فى إسطنبول بنشاطها الاجتماعى والخيرى