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الأحد، 07 أبريل 2019 09:20 م
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سلامة الغذاء المصرية خاطبت السعودية لزيارة مصانعنا المطبقة لشروط التصدير

الأحد، 07 أبريل 2019 09:00 م
سلامة الغذاء المصرية خاطبت السعودية لزيارة مصانعنا المطبقة لشروط التصدير أشرف الجزايرلى
كتبت- منى ضياء
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قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان هيئة سلامة الغذاء المصرية طلبت من هيئة سلامة الغذاء السعودية، القيام بزيارة لعدد كبير من المصانع المصرية التى تتوافق مع متطلبات الهيئة السعودية تمهيدا لإدراجها بالقائمة البيضاء للشركات المسموح لها بالتصدير الى السعودية.

وأوضح الجزايرلى فى تصريحات خاصة على هامش افتتاح معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي اليوم الأحد، أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد، ولكنها ستشمل عدد كبير من المصانع الغذائية دون أن يحدد عددها.

جدير بالذكر أن هيئة سلامة الغذاء السعودية اشترطت إدراج الشركات المصدر إليها بالقائمة البيضاء للشركات المسموح لها بالتصدير إليها كشرط لدخول صادراتها إلى المملكة، وأدى تطبيق هذا النظام اعتبارا من شهر يوليو الماضى، الى صعوبات كبيرة في نفاذ الصادرات الغذائية المصرية المصنعة الى السعودية، وقد تم اعتماد نحو 46 شركة مصدرة للمملكة من إجمالى نحو 360 شركة كانت تصدر إليها قبل تطبيق النظام، فى حين تبلغ عدد الشركات المؤهلة للتصدير والتى اعتمدتها هيئة سلامة الغذاء المصرية نحو 110 شركة، ولكن يشترط لنفاذ صادراتها الى السعودية قيام وفد من الهيئة السعودية بزيارة المصانع والتأكد من توافقها مع متطلبات التصدير.

 

 


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سلامة الغذاء

صادرات الاغذية

مصر

السعودية

التصدير




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