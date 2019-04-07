زوجة كارلوس غصن تتوجه إلى فرنسا لمناشدة الحكومة الفرنسية مساعدته

رويترز

قالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد إن زوجة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن غادرت اليابان إلى باريس لمناشدة الحكومة الفرنسية بذل المزيد لمساعدة زوجها.

وكان ممثلو الادعاء قد ألقوا القبض من جديد على غصن يوم الخميس للاشتباه بمحاولة الإثراء على حساب نيسان فى تطور مثير آخر قال محاموه إنها محاولة لإسكاته.

وقالت كارول غصن لفاينانشال تايمز فى مقابلة قبل مغادرتها اليابان فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة "أعتقد أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تفعل المزيد له. أعتقد أنه لم يلق دعما كافيا وهو يطلب المساعدة. وكمواطن فرنسى يجب أن يكون ذلك حقا".

ويحمل غضن الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية وقد نفى الاتهامات الموجهة له ودعا الحكومة الفرنسية إلى مساعدته. ولم يتسن الاتصال بممثلى الادعاء ومحامى غصن والمتحدث باسمه للتعليق على ذلك.