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الأحد، 07 أبريل 2019 11:36 م
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رئيس وزراء اليمن يصف حديث "الحوثيين" عن انتخابات فى مناطق سيطرتهم بأنه "هزلي"

الأحد، 07 أبريل 2019 11:26 م
رئيس وزراء اليمن يصف حديث "الحوثيين" عن انتخابات فى مناطق سيطرتهم بأنه "هزلي" معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمنى
عدن /أ ش أ/
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وصف رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبد الملك حديث "المليشيات الحوثية الانقلابية" عن انتخابات نيابية فى مناطق سيطرتهم بعدما قوضت كل مؤسسات الدولة من خلال الحرب والانقلاب بأنه "مشهد هزلي".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن عبد الملك قوله إن الحكومة ماضية فى تفعيل مؤسسات الدولة بمساعدة الأشقاء فى التحالف الذى تقوده السعودية لدعم الشرعية فى اليمن، مضيفا أن هذه الحرب تركت اليمن بدون مؤسسات.

وأكد أن هناك تحسنا ملحوظا فى المجالات التنموية والاقتصادية، وأن المؤسسات باتت اليوم متواجدة وتعمل بشكل فاعل، بما فى ذلك المؤسسات التنفيذية والرقابية.

وأشار رئيس الوزراء اليمنى إلى أن عملية تفعيل كل مؤسسات الدولة مستمرة وأن مجلس النواب سينعقد قريبا بنصابه، موضحا أن لدى حكومته رؤية واضحة لاستيعاب كل الخلافات باستثناء أى قوى تحاول تقويض مؤسسات الدولة والمسار السياسى وجهود إعادة التوافقات.

وحول جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد الوطني، قال رئيس الوزراء اليمنى إن الحكومة تتابع كل القطاعات التى تحقق إيرادات لخزينة الدولة بما فيها استئناف إنتاج النفط والغاز، موضحا أن هذه المسألة مرتبطة بمعالجات من المقرر أن تنتهى منها الحكومة فى أكتوبر المقبل، وأنه ستتاح خلال المرحلة المقبلة فرص استثمار واعدة لرؤوس الأموال الوطنية.

وفى يتعلق باستمرار مماطلة الحوثيين فى تنفيذ اتفاق ستكهولهم، قال رئيس الوزراء اليمنى إن محاولات الأمم المتحدة لبناء الثقة فى الحديدة لم تفلح حتى الآن، منتقدا عدم الوضوح فى تحديد معرقلى الاتفاق الذى نص على انسحاب الحوثيين من مدينة وميناء الحديدة ومينائى الصليف ورأس عيسى المجاورين، لكنه أكد دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لإحلال السلام فى اليمن.

 


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