رئيس رومانيا يقترح إجراء استفتاء فى مايو المقبل لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد

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اقترح الرئيس الروماني كلاوس ايونيس، أمس السبت، إجراء استفتاء عام في السادس والعشرين من شهر مايو المقبل بشأن تعزيز إجراءات مكافحة الفساد فى البلاد.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن ايونيس اقترح أن يطرح خلال الاستفتاء فرض حظر كامل على منح العفو للمتهمين بارتكاب جرائم الفساد في رومانيا.

وأضافت (يورنيوز) أن ايونيس بعث برسالة إلى البرلمان تضمنت ضرورة إدراج المقترحات السابق الإشارة إليها في الاستفتاء العام الذى سوف يجرى في السادس والعشرين من مايو القادم بالتزامن مع انتخابات البرلمان الأوروبي.

ووصف ايونيس، حظر العفو عن المتهمين بارتكاب جرائم الفساد بأنه يمثل "أفضل الوسائل الملائمة للاستمرار في الحرب ضد الفساد في رومانيا".