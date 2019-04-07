video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 07 أبريل 2019 02:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس رومانيا يقترح إجراء استفتاء فى مايو المقبل لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد

الأحد، 07 أبريل 2019 01:02 ص
رئيس رومانيا يقترح إجراء استفتاء فى مايو المقبل لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد الرئيس الروماني كلاوس ايونيس
أ ش أ
إضافة تعليق

اقترح الرئيس الروماني كلاوس ايونيس، أمس السبت، إجراء استفتاء عام في السادس والعشرين من شهر مايو المقبل بشأن تعزيز إجراءات مكافحة الفساد فى البلاد.

 

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية أن ايونيس اقترح أن يطرح خلال الاستفتاء فرض حظر كامل على منح العفو للمتهمين بارتكاب جرائم الفساد في رومانيا.

 

وأضافت (يورنيوز) أن ايونيس بعث برسالة إلى البرلمان تضمنت ضرورة إدراج المقترحات السابق الإشارة إليها في الاستفتاء العام الذى سوف يجرى في السادس والعشرين من مايو القادم بالتزامن مع انتخابات البرلمان الأوروبي.

 

ووصف ايونيس، حظر العفو عن المتهمين بارتكاب جرائم الفساد بأنه يمثل "أفضل الوسائل الملائمة للاستمرار في الحرب ضد الفساد في رومانيا".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عشان العالم يعرفهم.. حملة للترويج للسياحة فى رومانيا بـ16 لغة منها العربية

رومانيا ترفض مطالب سفراء 12 دولة بالامتناع عن إجراء تعديلات قانونية

الاتحاد الأوروبى يقلل من شأن إعلان رومانيا النية لنقل سفارتها للقدس

العاهل الأردنى يلغى زيارته إلى رومانيا بسبب اعتزامها نقل سفارتها إلى القدس

عريقات: إعلان رومانيا وهندوراس نيتهما نقل سفارتهما إلى القدس غير قانونى

رومانيا

الرئيس الرومانى

استفتاء

فساد




لا تفوتك
نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز.. أصحاب الأرض يسيطرون على اللقاء.. تغييرات لاسارتى تفشل فى التعويض.. وونجوم جنوب أفريقيا يحافظون على سجل خال من الهزائم 22 شهرا

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

"هنا الـBBC.. هنا التحريض على تفتيت البلدان".. فضيحة مخطط الإذاعة البريطانية تكشفه تغطية أحداث الجزائر.. القناة الممولة بالضرائب تحولت لأداة إعلامية للتحريض على العنف وإسقاط الجزائر والوقيعة بين الجيش والشعب

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

محمد صلاح .. رسائل حب من المصريين للفرعون المصري.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

"الآثار" تكشف تفاصيل اكتشاف مقبرة "توتو وزوجته" فى سوهاج.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة