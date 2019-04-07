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رئيس جامعة قناة السويس: الجامعة جاهزة للمساهمة فى نجاح تنظيم بطولة أمم أفريقيا

الأحد، 07 أبريل 2019 05:28 م
رئيس جامعة قناة السويس: الجامعة جاهزة للمساهمة فى نجاح تنظيم بطولة أمم أفريقيا خلال اللقاء
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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قال الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، إن إدارة الجامعة جاهزة للمساهمة فى نجاح استضافة المجموعة السادسة من النسخة الـ 32 لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل.
 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة لمحمد شيحة، رئيس مجموعة الإسماعيلية بالبطولة وعددًا من قيادات اللجنة. 
 
وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن البطولة الأفريقية حدث قومى ولابد أن يساهم الكل فى توفير النجاح لها، مشيرًا إلى أن الجامعة ستجعل كل منشأتها وما تحتاجه البطولة من ملاعب أو منشآت جاهزة من أجل المشاركة فى تنظيم هذا الحدث. 
 
وأعرب رئيس الجامعة عن ثقته بنجاح مصر فى  تنظيم البطولة، مشيرًا إلى أنها ستخرج فى أبهى صوره لها نظرًا لما تلقاه من اهتمام من القيادة السياسة وكافة الأطراف.
 
 
و من جانب اخر استقبل، طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم أبطال منتخب مصر وطلاب جامعة قناة السويس الفائزين فى البطولة الإفريقية للمصارعة التى أقيمت مؤخرًا بتونس.
 
وكرم رئيس جامعة قناة السويس وعميد الكلية، الطالب البطل، حيث قام الدكتور أحمد ذكى، عميد كلية تجارة بتكريم الطالب خالد مسعود، الفائز بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بذهبية وزن 97 كجم.
 
وقام الدكتور محمد سعد زغلول، بتكريم الطالب محمد إيهاب بالفرقة الثانية كلية العلوم والفائز بالميدالية الفضية ببطولة أفريقيا وزن 77 كيلو للمصارعة الرومانية.
 
وكرم الدكتور ناصر مندور، الطالب سامى سمرة بالفرقة الأولى الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والفائز بالميدالية الفضية فى وزن 82 كجم.
 
وحصل الطلاب الثلاثة على مستوى متميز فى التصنيف العالمى للمصارعة حيث حصل كلا من الطالب محمد إيهاب والطالب خالد مسعود على المركز الـ11 فى المصارعة الرومانية والحرة وحصل الطالب سامى سمره على المركز الـ12 فى التصنيف العالمى للمصارعة الرومانية.
 
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