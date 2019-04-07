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جوايدو يروج للمرحلة النهائية لإخراج مادورو من سلطة فنزويلا ويدعو للتظاهر

الأحد، 07 أبريل 2019 09:57 ص
جوايدو يروج للمرحلة النهائية لإخراج مادورو من سلطة فنزويلا ويدعو للتظاهر جوايدو
كتبت فاطمة شوقى
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بدأ رئيس البرلمان الفنزويلى، خوان جوايدو ، أمس السبت ما أسماه "المرحلة النهائية" من خطته لتحقيق خروج نيكولاس مادورو الحاكم من السلطة ، ودعا إلى مظاهرات جديدة ليوم الأربعاء المقبل فى جميع أنحاء البلاد.
 
ووفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فيعتبر جوايدو إن الرئيس الفنزويلى غير شرعى لأنه أدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة بعد فوزه فى انتخابات غير شرعية، وقال إن "الجميع فى الشوارع إلى المرحلة النهائية من موقف اغتصاب مادورو للسلطة".
 
وأكد زعيم المعارضة، أن هذه المرحلة النهائية تعد جزءا من مما أسماه أيضا "عملية الحرية"، مشيرا إلى أن تلك العملية تسعى إلى التعبير عن مؤيديه فى مجتمعات فنزويلا لزيادة الضغط فى الشوراع ضد مادورو.
 
كما دعا الموظفين العموميين إلى الذهاب إلى مقر البرلمان غدا الاثنين لتفعيل المرحلة التى تتوافق مع عملية الحرية ، وكرر دعوته لتشكيل "أوامر المساعدة والحرية" فى جميع أنحاء فنزويلا.
 
 
 

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