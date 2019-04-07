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جهاز تنمية المشروعات يشارك فى فعاليات اللجنة الأردنية المصرية المشتركة

الأحد، 07 أبريل 2019 06:04 م
جهاز تنمية المشروعات يشارك فى فعاليات اللجنة الأردنية المصرية المشتركة نيفين جامع خلال مشاركتها بفعاليات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة
كتب – إسلام سعيد
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قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يتطلع لتطوير منظومة التعاون مع كافة المؤسسات المهتمة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمملكة الاردنية الشقيقة بناء على اتفاقيات التعاون مع صندوق التنمية والتشغيل الأردنى والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

 

وأشارت جامع فى بيان لها، إن هذه المساعى تأتى لتبادل الخبرات التراكمية لكلا الطرفين فى دعم وتنمية هذا القطاع وكذلك التنسيق والمشاركة فى مبادرات لتطوير كافة الأنشطة التنموية وتحسين الخدمات المالية وغير مالية المقدمة لأصحاب المشروعات بما يسمح بخلق بيئة استثمارية وتجارية واقامة مشروعات صغيرة منتجة فى كلا البلدين.

 

وأضافت خلال اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة التى أقيمت فى العاصمة الاردنية عمان يومى 6 و7 أبريل 2019 برئاسة الدكتورة سحر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والمهندس طارق الملا وزير البترول  وعطوفة السيد يوسف الشمالى امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنى وسعادة السفير رضا بيبرس مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

وأشارت نيفين جامع إلى اهتمام الجهاز بالنهوض بالمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا، وتمكينها من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تمثل مشروعات المرأة نحو 51% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى مولها الجهاز ، بالإضافة الى تشجيع الشباب على ريادة الأعمال من خلال برامج تدريبية متنوعة على كيفية اقامة وادارة المشروعات وتطوير منتجاتهم وزيادة القدرة التنافسية لها من خلال المشاركة فى المعارض الداخلية والخارجية.

 

وقد أبدت نيفين جامع رغبتها فى فتح افاق تعاون مع الجانب الاردنى نحو تنفيذ برنامج متكامل من المعارض العامة والمتخصصة فى كلا البلدين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

 

 


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