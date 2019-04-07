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تموين الجيزة: لدينا 1793 مخبزا يستفيد منهم 5.6 مليون مواطن يوميا

الأحد، 07 أبريل 2019 12:00 ص
تموين الجيزة: لدينا 1793 مخبزا يستفيد منهم 5.6 مليون مواطن يوميا هشام كامل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد هشام كامل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن إجمالى المخابز التى تصرف الخبز للمواطنين بمحافظة الجيزة 1793مخبزا ، يعملون على توفير الخبز للمواطنين.
 
وأضاف مدير تموين الجيزة لـ"اليوم السابع"، أن عدد البطاقات التموينية فى المحافظة  مليون بطاقة و751339 تقريبا وأن عدد المستفيدين يصل لـ5 مليون و635553 فرد تقريبا.
 
وأشار كامل إلى أن المديرية تعمل على متابعة توفير السلع التموينية باستمرار للمواطنين ويتم الرقابة على المنافذ والأسواق لمراقبة جودة السلع.
 
 

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