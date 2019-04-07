تعرف على تفاصيل القبض على طفل تحول إلى لص فى محطة مصر

كتب كريم صبحى

غاب دور الأسرة فى الرعاية، انشغل الأب وانشغلت الأم فكان طبيعيا أن ينحرف الابن ويتحول إلى لص يسرق كل شىء إلى أن تلتقطه يدى الشرطة وتحيله لنيابة الأحداث، فتقرر عقابه وهذا ما حدث مؤخرا فى محطة سكة حديد مصر.

على أى حال ألقى رجال قوة تأمين هيئة السكة الحديدية بمحطة مصر، القبض على طفل يبلغ من العمر 16 سنة بعد تورطه فى سرقة هاتف محمول من سيدة أثناء وقوفها على رصيف المحطة فى انتظار وصول القطار.

وبدأت الواقعة بتلقى شرطة السكة الحديد بلاغا، من ربة منزل أفادت بسرقة هاتفها المحمول أثناء انتظار القطار فانتقل معها رجال الشرطة وألقوا القبض على المتهم، وبفحصه تبين أنه من أطفال الشوارع فحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى نيابة الطفل لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.