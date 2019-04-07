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تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

الأحد، 07 أبريل 2019 12:29 م
تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب البورصة المصرية - صورة أرشيفية
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 15178 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2417 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 19209 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 677 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1728 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 475 نقطة.
 
 
 

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