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تدريب فتيات 3 قري بالمنيا على الحرف التراثية

الأحد، 07 أبريل 2019 11:31 ص
تدريب فتيات 3 قري بالمنيا على الحرف التراثية خلال اللقاء
كتب فريق المحافظات
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بدأت محافظة المنيا في تنفيذ فعاليات المرحلة الرابعة من مشروع ( تنمية جنوب الوادي) بثلاث قرى تضم قريتي شلقام وصندفا بمركز بني مزار وقرية بردنوها بمركز مطاى، حيث تستمر الفعاليات حتى 10 ابريل الجاري،  تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، بهدف تمكين المرأة اقتصاديا و اجتماعيا و تستهدف تلك المرحلة حوالي 50 فتاة من القرى الثلاث من خلال برنامج للتنوع والمساواة والتمكين الذاتي والاقتصادي ينفذه فرع المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع صندوق التنمية الثقافية .
 
حضر الفعاليات اللواء مصطفى درويش منسق اللجنة بالمحافظة وممثلي صندوق التنمية الثقافية وممثلي المجلس القومي للمرأة و دكتورة رشا المهدى مقررة الفرع .
 
بدأت الفعاليات  بتدريب الفتيات على الحرف التراثية (خيامية - مشغولات نحاسية ) بالإضافة إلى رفع الوعي  بأهمية التثقيف المالي ، حيث قدم بنك التنمية و الائتمان الزراعي محاضرة  لتعريفهن بالشمول المالي و والخدمات المصرفية و كيفية الاستفادة منها وكيفية إدارة المال الخاص والمشروعات الصغيرة .
 
من جانبها أوضحت الدكتورة رشا المهدي مدير فرع المجلس القومي للمرأة  أن المراحل الثلاث السابقة شملت 11 قرية، والمستهدف للمرحلة الرابعة 3 قري، مشيرة إلي أن إجمالي المستهدف لأنشطة لجنه تنمية جنوب الوادي تنمية 36 من قرى المحافظة من خلال التنمية الفكرية والثقافية والشبابية والرياضية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والعمل على إعادة قوافل التنوير والثقافة في جميع المجالات بالمحافظة، مع تفعيل مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة بما يعود بالفائدة على المجتمع.  
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