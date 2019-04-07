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بولندا تعتزم مطالبة ألمانيا بـ 900 مليار دولار عن خسائر الحرب العالمية الثانية

الأحد، 07 أبريل 2019 09:11 ص
بولندا تعتزم مطالبة ألمانيا بـ 900 مليار دولار عن خسائر الحرب العالمية الثانية البرلمان البولندى ـ صورة أرشيفية
وارسو(أ ش أ)
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أعلنت بولندا، اليوم الأحد، عزمها مطالبة ألمانيا بتعويضات مالية عن الخسائر التى لحقت بها فى الحرب العالمية الثانية، وكشفت أن المبلغ يقدر بـ900 مليار دولار.

وقال النائب فى البرلمان البولندى، العضو فى اللجنة المختصة فى تقدير قيمة التعويضات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن الحديث يدور حول مبلغ لا يقل عن 900 مليار دولار"، مضيفا أن تجاهل الحكومة البولندية لمسألة التعويضات خلال الـ 30 سنة الماضية يعد عارا، مشيرا إلى أنه يتعين على ألمانيا دفع مبالغ مالية لائقة كتعويضات.

كان الرئيس البولندى، أندريه دودا، قد صرح فى وقت سابق بأن مسألة التعويضات التى تطالب بها بلاده لا تزال مفتوحة.

فى المقابل، أكدت ألمانيا - حسب روسيا اليوم - فى تصريحات سابقة أنها لا تنوى دفع أى تعويضات إلى بولندا، ولا يوجد أساس للتشكيك فى تخلى بولندا عن التعويضات سنة 1953.

 


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