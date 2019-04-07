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بريطانيا تعتقل جزائريا هدد مواطنات بسبب مشاركتهن فى الحراك الشعبى

الأحد، 07 أبريل 2019 04:06 م
بريطانيا تعتقل جزائريا هدد مواطنات بسبب مشاركتهن فى الحراك الشعبى الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)
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أعلنت السفارة البريطانية بالجزائر أن الشرطة البريطانية اعتقلت جزائريا يشتبه فى تهديده لمواطنات جزائريات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشاد بارى لوان سفير بريطانيا بالجزائر بما قامت به شرطة بلاده، وقال السفير فى تغريدة له عبر موقع تويتر للتدوينات القصيرة "أرحب بهذا الإجراء الذى قامت به الشرطة البريطانية ونرفض العنف ضد المرأة فى أى بلد".

وكان فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى يوم الخميس الماضى ظهر فيه شخص يهدد فيه الجزائريات بإلقاء مادة حارقة عليهن حال مشاركتهن فى مظاهرات الحراك الشعبى، وقررت النيابة العامة الجزائرية فتح تحقيق قضائى فى القضية.

 


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