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انطلاق منافسات أسبوع شباب الأسر الطلابية بجامعة أسوان

الأحد، 07 أبريل 2019 06:19 م
انطلاق منافسات أسبوع شباب الأسر الطلابية بجامعة أسوان جانب من الفاعليات
أسوان - عبد الله صلاح
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انطلقت اليوم الأحد، منافسات أسبوع شباب الأسر الطلابية فى  جامعة أسوان، والتى تتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة، تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.

وقالت الدكتورة حنان عبد المنعم، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، إن إجمالى عدد الآسر الطلابية المشاركة فى هذا الأسبوع بلغ 26 أسرة من مختلف الكليات، موضحةً فى بيان للجامعة، بأن أسبوع الأسر الطلابية يضم العديد من المنافسات الرياضية والاجتماعية والثقافية والعلمية منها ماراثون رياضى وورش عمل لإعداد مجلات الحائط  وورش عمل للرسم ، ومسابقة فى المراسل التلفزيونى ودورى معلومات ثقافى ومسابقة لأفضل صوت غنائى والإنشاد الدينى، مسابقات لكرة القدم الخماسى وتنس الطاولة وشد الحبل للطالبات، ونموذج محاكاة لمنتدى الشباب وذلك تحت إشراف حاتم يسرى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

 

 

 


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