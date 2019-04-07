اليوم.. قطع المياه عن مدينة قليوب 12 ساعة لإصلاح عطل بالخط الرئيسى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة قليوب، اليوم الأحد، لمدة 12 ساعة، من الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد، وحتى الساعة الثانية عشر ليلا، وذلك لإصلاح عطل بخط المياه الرئيسى للمدينة.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.