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اليوم السابع: المشاركة فى الاستفتاء سلاح هزيمة «الإخوان»

الأحد، 07 أبريل 2019 07:35 م
اليوم السابع: المشاركة فى الاستفتاء سلاح هزيمة «الإخوان» اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: ما أكد عليه الخبراء حول ضرورة المشاركة بالاستفتاء، قائلين: الحرص على الحضور للصناديق فى التعديلات الدستورية حماية وضمانة للاختيار الشعبى.. المشاركة تنمى الشعور بالكرامة والقيمة والأهمية السياسية.. المقاطعة هزيمة للداعين لها وتفتح المجال أمام التيارات المتطرفة.. وترسم ملامح مستقبل المصريين.. المشاركة فى الاستفتاء سلاح هزيمة «الإخوان»

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المشاركة فى الاستفتاء

الاستفتاء

التعديلات الدستورية

الإخوان




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